Chinas Notenbank verkaufte am Dienstag in Hongkong Schatzanweisungen im Umfang von 35 Milliarden Yuan – umgerechnet etwa 4,81 Milliarden Dollar. Dies liegt deutlich über den 25 Milliarden Yuan an solchen Papieren, die diesen Monat fällig werden. Chinas Notenbank gibt üblicherweise Schatzanweisungen in dem Umfang per Auktion aus, wie andere Papiere fällig werden. Dadurch, dass sie jetzt in größeren Umfang Papiere verkauft als Titel ablaufen, entzieht sie dem Markt Geld und stützt damit die Währung.