China: Smartphone-Hersteller Xiaomi beantragt Börsengang in Hongkong

PekingDer Smartphone-Hersteller Xiaomi hat die Weichen für seinen Börsengang gestellt. Der Konzern beantragte am Donnerstag das Listing an der Hongkonger Börse. Voraussichtlich handelt es sich um den größten Börsengang eines chinesischen Technologieunternehmens seit Alibabas 25-Milliarden-Dollar-Debüt im Jahr 2014. Xiaomi stellt neben Smartphones auch viele vernetzte Hausgeräte her, etwa Luftreiniger oder Reiskocher.