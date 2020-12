Chinaaktien Goodbye, Wall Street

Aktuell werden knapp 140 chinesische Unternehmen an der Börse New York gehandelt, in Form von so genannten American Depositary Receipts (ADRs). ADRs sind Zertifikate, die an einer Börse stellvertretend für eine Aktie gehandelt werden. ADRs werden ausgestellt von US-Banken, die die zugrunde liegende Aktie verwahren. Ein ADR kann sich auf eine Aktie beziehen, aber auch auf mehrere oder auf einen Bruchteil einer Aktie.



Eine zu erfüllende Bedingung für chinesische Unternehmen sieht unter anderem vor, dass das PCAOB Zugang zu den Prüfungsunterlagen lokaler Wirtschaftsprüfer in China erhält. Das aber verstößt wiederum gegen chinesisches Recht, das untersagt, diese Unterlagen ins Ausland zu versenden. Stecken also chinesische Unternehmen, die in New York gehandelt werden, sowie Anleger, die deren Anteilsscheine im Depot haben, in der Zwickmühle?