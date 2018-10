Chinas Kühlschrankriese Warum die Haier-Aktien in Frankfurt besonders billig starten

Um einen Börsenneuling handelt es sich bei dem Unternehmen allerdings nicht. Qingdao Haier, Spezialist für Kühl- und Gefrierschränke sowie Klimaanlagen notiert bereits seit 1993 an der Börse in Shanghai. Nicht zu verwechseln ist das Unternehmen mit seiner Schwester Haier Electronics, die Waschmaschinen herstellt und an der Börse von Hongkong gelistet ist.



Für Anleger und Investoren interessant ist ein Vergleich mit dem Preis der in Shanghai gehandelten A-Aktien von Haier. Auf die für chinesische Anleger bestimmten A-Aktien werden auch nach dem Börsengang mit mehr als 95 Prozent der Löwenanteil des Kapitals entfallen. Jedoch verbrieft laut Wertpapierprospekt eine chinesische A-Aktie den gleichen Anteil am Kapital und Stimmrecht wie eine der für Frankfurt bestimmten D-Aktien. Zudem sind die deutschen Aktien für das Jahr 2018 voll dividendenberechtigt.