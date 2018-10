Chinesischer Haushaltsgeräte-Anbieter Haier debütiert mit Mini-Plus in Frankfurt

Das Unternehmen will mit der Ausgabe der neuen Papiere den Investorenkreis vergrößern und seine Bekanntheit in Europa steigern. Ausländische Anleger haben wegen der chinesischen Rechtslage meist keinen Zugang zu den an der Börse in Shanghai notierten A-Aktien. Haier ist mit seinen Waschmaschinen und Kühlschränken seit Jahren Weltmarktführer bei sogenannter „weißer Ware“.