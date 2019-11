Chinesischer Partner: BAIC zur Erhöhung seines Daimler-Anteils bereit

Daimler hatte erst am Freitag in einer Pflichtmitteilung erklärt, dass die Bank HSBC rund 5,2 Prozent der Stimmrechte direkt und indirekt kontrolliere. „Entsprechend Wertpapierhandelsgesetz hat uns die HSBC in Form einer Stimmrechtsmitteilung über die Schwellenüberschreitung von fünf Prozent einschließlich Finanzinstrumenten am 15.11.2019 informiert“, teilte Daimler mit.