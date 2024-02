Chiphersteller Arm Wird dieses britische Unternehmen ein zweites Nvidia?

Der endgültige Stimmungs-Booster war, dass laut Arm die KI-Fähigkeiten seiner Chips für erhöhte Nachfrage sorgen. Das lässt sich die Börse nicht zweimal sagen.



In der Spitze stieg die Aktie an der New Yorker Börse um 60 Prozent, bei Schluss waren es noch 48 Prozent.