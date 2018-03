Dropbox schlägt Aktien über Preisspanne los

Der Cloud-Anbieter Dropbox hat seine Aktien beim Börsengang zu einem höheren Preis als geplant losgeschlagen. Die 36 Millionen Anteilsscheine würden zu je 21 Dollar ausgegeben, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Über den Preis hatte zuvor bereits die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Am Mittwoch hatte Dropbox die Preisspanne um zwei Dollar auf 18 bis 20 Dollar erhöht. Mit dem Preis von 21 Dollar je Aktie wird Dropbox mit 9,18 Milliarden Dollar bewertet. Die Erstnotiz an der Nasdaq ist für Freitag geplant.