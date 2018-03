Cloudspeicher: Dropbox hebt Preisspanne vor Börsengang an

New YorkDank einer hohen Investoren Nachfrage können sich die bisherigen Eigner von Dropbox auf zusätzliches Geld aus dem Börsengang des Cloudspeicher-Anbieters freuen. Die insgesamt 26,8 Millionen Papiere würden Interessenten nun in einer höheren Preisspanne von 18 bis 20 statt wie bisher geplant von 16 bis 18 Dollar pro Stück angeboten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.