Coin & Co. – Die Krypto-Kolumne: Krypto-Investoren müssen jetzt eine Steuererklärung machen

Ether ist die Basis vieler sogenannter Alt-Coins, die bei ICOs ausgegeben werden. Viele Börsen erlauben lediglich den Handel zwischen Ether und den Coins. Der Investor muss also selbst festhalten, wann er was wofür ausgegeben hat und wie viel er dann den Steuerbehörden schuldet. Und was ist, wenn man mit Bitcoins zwar viel Gewinn gemacht hat, den jedoch dann in erfolglose Altcoins gesteckt hat und nun auf Verlusten sitzt?