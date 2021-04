Coinbase-Börsengang: (K)ein Bitcoin-Investment für Jedermann

Am Mittwoch startet die größte US-Handelsplattform für Kryptowährungen per Direktlisting an der US-Wachstumsbörse Nasdaq. Bei dieser Form des Börsengangs, die zuvor schon Palantir und Spotify gewählt haben, werden keine neuen Aktien über eine Kapitalerhöhung angeboten, sondern nur Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre verkauft. Mit Coinbase kommt ein Schwergewicht an die Börse. Der geschätzte Marktwert des Pioniers für den Kauf und Verkauf von Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten in den USA wird auf Basis der in diesem Jahr vorbörslich gehandelten Stücke auf bis zu 100 Milliarden Dollar taxiert. Im Dezember 2020, als sich die Börsenpläne konkretisierten, gingen die Schätzungen gegen acht Milliarden Dollar. So schnell kann es gehen. Der Höhenflug der Kryptowährungen macht‘s möglich. Seit November hat insbesondere der Bitcoin als älteste und dem Volumen nach größte Kryptowährung eine atemberaubende Rally hingelegt. Wer Anfang November Bitcoin gekauft hat, hat seinen Einsatz mittlerweile fast verfünffacht.