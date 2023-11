Coinbase-Gebühren 2023 Das kostet der Handel mit Bitcoin und Co. auf der Kryptoplattform

Ein- und Auszahlungen via SEPA-Überweisung aufs oder vom Coinbase-Konto sind kostenlos. Ein Sofortkauf mit einer Debitkarte oder via Kreditkarte kostet hingegen 3,99 Prozent Gebühren. Die SEPA-Überweisung stellt demnach die günstige Möglichkeit dar, Geld an das eigene Coinbase-Portfolio zu schicken. Allerdings ist dies auch die langsamste Option, was gerade am schnelllebigen Kryptomarkt von Nachteil sein kann. Die SEPA-Überweisung kann bis zu drei Werktage dauern.