Coinbase-Quartalszahlen Q1 2022 Umsatz und Gewinn der Kryptobörse im Überblick

Die Coinbase-Aktie war zum Börsengang am 14. April 2021 bei 381 Dollar gestartet. In der Spitze stieg die Aktie noch am selben Handelstag auf 429,54 Dollar - das bisherige Allzeithoch. Schon beim US-Börsenstart lag die Coinbase-Aktie 131 Dollar über dem Referenzpreis von 250 Dollar. Seitdem befindet sich die Aktie aber im Ausverkauf. Nach Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen zogen sich an der Börse die Anleger aus der Aktie zurück – denn für das zweite Quartal erwartet Coinbase, dass das Handelsvolumen und die Zahl der aktiven Nutzer weiter sinken. Die Aktie verlor nachbörslich fast 16 Prozent. Damit hat das Papier seit Jahresbeginn drei Viertel ihres Werts verloren. Aktuell notiert die Coinbase-Aktie bei 72,99 Dollar. (Stand: 11. Mai 2022) Hier geht es zum aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.