Coinbase-Quartalszahlen Q3 2022 Umsatz und Gewinn der Kryptobörse im Überblick

Die Coinbase-Aktie ist zum Börsengang am 14. April 2021 bei 381 Dollar gestartet. In der Spitze stieg die Aktie noch am selben Handelstag auf 429,54 Dollar - das bisherige Allzeithoch. Schon beim US-Börsenstart lag die Coinbase-Aktie 131 Dollar über dem Referenzpreis von 250 Dollar.