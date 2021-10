Compliance Apple, Amazon, Bayer: Welche Aktien kauft ihr Notenbanker?

Das Thema private Aktiengeschäfte hat deshalb mehr Gewicht als in früheren Zeiten vor dem Hintergrund von stark und direkt an den Märkten intervenierenden Notenbanken. In Stockholm stehen der dortige Riksbank-Chef Stefan Ingves und seine Stellvertreterin Cecilia Skingsley unter Druck, weil sie Aktien von schwedischen Unternehmen halten. Zwar kauft die schwedische Notenbank keinerlei Aktien an, jedoch Anleihen der Unternehmen. Diese profitieren deshalb von günstigeren Finanzierungsbedingungen für ihre Geschäfte. Ingves etwa hält Anteile am Modekonzern Hennes & Mauritz oder dem Autohersteller Volvo, Skinsley ist unter anderem beim britisch-schwedischen Pharmakonzern AstraZeneca oder Autohersteller Saab engagiert.



Immerhin bleibt festzuhalten: Dass Notenbanker keine Ahnung von Börse hätten, davon kann keine Rede sein.



