Consensus 2018: Ansturm auf Blockchain-Konferenz in New York

New YorkOrange Lamborghinis, Partys mit Snoop Dogg, Krypto-Schmuck aus 18-karätigem Gold, Krypto-Bier, überfüllte Ballsäle mit einem See aus Cowboyhüten, Dreadlocks und Business-Anzügen. Die Blockchain-Konferenz Consensus brachte aufgeregte Krypto-Wuselei nach New York City.