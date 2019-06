Container-Reederei: Hapag-Lloyd vor Abstieg aus dem SDax – Großaktionäre stocken auf

MünchenDer Hamburger Container-Reederei Hapag-Lloyd droht schon in den nächsten Tagen der Abschied aus dem Kleinwerteindex SDax. Die beiden Großaktionäre CSAV und Michael Kühne hätten ihre Anteile so weit aufgestockt, dass der Streubesitz der Hapag-Lloyd-Aktie auf weniger als neun Prozent gesunken sei, teilte das Unternehmen diesen Dienstag mit. Die Deutsche Börse fordert für Unternehmen in ihren wichtigsten Aktienindizes, dass mindestens zehn Prozent der Aktien frei handelbar sind. Ist das nicht mehr der Fall, wird der Wert binnen weniger Tage aus dem Index genommen.