Continental: Anleger können sich auf die Lauer legen

Wenn es nach den neuen Zielen von Continental geht, dürfte der Nettogewinn, der im vergangenen Jahr bei drei Milliarden Euro lag, in diesem Jahr nun geringer ausfallen. Bisher lagen die durchschnittlichen Schätzungen der Banken bei 3,2 Milliarden Euro. Bei immer noch leicht steigendem Umsatz, wie ihn Conti annimmt, und einer reduzierten Marge könnten in diesem Jahr dann unterm Strich 2,7 oder 2,8 Milliarden Euro bleiben. Dieses Ergebnis läge auf dem Niveau von 2015. Damals notierte die Aktie im Bereich um 200 Euro. So gesehen wäre der aktuelle Kurssturz auf weniger als 160 Euro sogar eine Übertreibung.



Allerdings, die aktuell sehr schwachen Kurse könnten auch in Indiz dafür sein, dass Continental doch stärker getroffen ist als bisher angenommen. Dazu passt es auch, dass die Conti-Aktie schon seit Mitte Juni im Vergleich zum Gesamtmarkt ziemlich schlecht läuft.