Corona und die Börse Was die Aktienkurse eigentlich über Wasser hält

Die erste Phase begann, als die Weltgesundheitsorganisation WHO das neue Coronavirus zu einer „einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite“ erklärte. In den darauffolgenden 20 Tagen stieg der S&P 500 jedoch weiter und erreichte am 19. Februar sogar ein Allzeithoch. Anders ausgedrückt: Die Anleger verhalfen trotz der Ankündigung einer möglichen weltweiten Tragödie den Aktien zu einem Höchststand. Die Zinssätze gingen in diesem Zeitraum nicht zurück. Warum hat der Aktienmarkt die bevorstehende Rezession nicht durch rückläufige Kurse vor Einsetzen des Abschwungs „vorhergesagt“?



Vermutlich konnten die Menschen mit dem Phänomen einer Pandemie schlicht (noch) nichts anfangen. Die meisten Anleger waren zunächst nicht davon überzeugt, dass andere Investoren und die Verbraucher dem Virus Aufmerksamkeit schenken. Die ersten Lockdowns Ende Januar in China fanden in der Weltpresse wenig Beachtung. Die vom neuen Coronavirus verursachte Krankheit hatte nicht einmal einen Namen, bis sie von der WHO am 11. Februar als COVID-19 bezeichnet wurde. In den Wochen vor dem 19. Februar ließ die öffentliche Aufmerksamkeit für zentrale Probleme wie Klimawandel, säkulare Stagnation oder Staatsschulen zwar nach. Beherrschendes Thema in den USA war aber das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump. Viele Politiker fanden es offenbar kontraproduktiv, wegen einer heraufziehenden hypothetischen Tragödie riesigen Ausmaßes die Alarmglocken schrillen zu lassen. Weil es seit der Grippepandemie der Jahre 1918 bis 1920 kaum Erfahrungen mit globalen Seuchen gab, lagen auch keine statistischen Analysen über die Marktauswirkungen solcher Ereignisse vor.