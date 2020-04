Coronakrise EZB-Akzeptanz von Ramschanleihen verschafft angeschlagenen Unternehmen Luft

Die Europäische Zentralbank nimmt in ihr Hilfspaket auch Anleihen mit schlechterer Risikoeinschätzung auf und verschafft damit vielen Unternehmen in Europa Luft. Die Kosten für die Kreditversicherung von Firmen mit einem Ratung im Schrottbereich sanken am Donnerstag. Ein entsprechender iTraxx-Index sank bis auf 478 Basispunkte, nach 508 Basispunkten am Mittwoch.