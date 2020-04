Coronakrise Fast ein Viertel der europäischen Konzerne streicht Dividende

Dividenden sind als Beteiligung der Aktionäre an den Unternehmensgewinnen gedacht. Vorstand und Aufsichtsrat beraten daher, welcher Anteil an den Gewinnen ausgeschüttet werden soll und schlagen der Hauptversammlung eine entsprechende Dividende vor. Die Hauptversammlung stimmt über den Dividendenvorschlag ab. Wird er ablehnt, muss über einen neuen Vorschlag abgestimmt werden. Wegen der aktuellen Unsicherheiten über die Auswirkungen der Coronakrise streichen oder kürzen einige Unternehmen ihre Dividende. Will ein Unternehmen viel investieren oder muss hohe Schulden zurückzahlen, kann die Ausschüttungsquote, also der Anteil der Dividendenzahlungen am Gewinn, sehr niedrig sein oder auch null betragen. Manche Unternehmen finanzieren ihre Dividende auch über Kredite. Das geht aber zulasten der Unternehmenssubstanz, da dann Geld für Investitionen oder Schuldendienst fehlt.