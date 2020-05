Coronakrise: New Yorker Börse will wieder teilweise öffnen

Die New Yorker Börse will Ende Mai seinen in der Coronakrise geschlossenen Handelsraum teilweise öffnen. Am Tag nach dem Memorial Day am 25. Mai – einem amerikanischen Feiertag zu Ehren der Kriegsgefallenen – werde das Parkett für eine Gruppe von Maklern wieder zugänglich sein, kündigte die Präsidentin der New York Stock Exchange (Nyse), Stacey Cunningham, am Donnerstag in einem vom „Wall Street Journal“ veröffentlichten Kommentar an. Die Rückkehrer müssen dann Schutzmasken tragen und Abstandsregeln einhalten.