Coronavirus: Asiatische Börsen taumeln nach Virusausbruch

Die Ergebnisse, die sich vor allem auf kleine und exportorientierte Unternehmen konzentrieren, waren etwas optimistischer als die Ergebnisse einer am Freitag veröffentlichten offiziellen Umfrage, die zeigte, dass das Wachstum ins Stocken geraten war. In dem Ergebnis der Caixin-Umfrage spiegelt sich noch nicht der Ausbruch des Corona-Virus in China wider, der in der vergangenen Woche zu landesweiten Verkehrsbeschränkungen und Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit geführt hat, die bereits den Reise-, Tourismus- und Einzelhandelssektor betreffen und das Wirtschaftswachstum in den kommenden Monaten schwer belasten könnte. „Kurzfristig wird auch Chinas Wirtschaft von der neuen Lungenentzündungsepidemie betroffen sein“ und wird mehr staatliche Unterstützung benötigen, sagte Zhengsheng Zhong, Direktor für makroökonomische Analysen bei der CEBM Group zu den neuesten Zahlen.



Während des Sars-Ausbruchs in den Jahren 2002/2003 fiel Chinas Wirtschaftswachstum innerhalb weniger Monate um zwei Prozentpunkte, aber erholte sich schnell, sobald die Krankheit unter Kontrolle gebracht war. Sowohl die chinesische Nachfrage als auch die Weltwirtschaft waren jedoch im Allgemeinen stabiler.