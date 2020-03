Coronavirus Hauptversammlung 2020 werden abgesagt und verschoben

Aufgrund der langanhaltenden Corona-Pandemie ziehen Unternehmen in Betracht Ihre Hauptversammlungen eventuell online abzuhalten. Nach § 118 Abs. 1 AktG dürfen Aktionäre via Internet an der Hauptversammlung teilnehmen, vorausgesetzt, es findet eine Präsenzveranstaltungen statt. Nun soll ein neues Gesetz her, so dass die Hauptversammlung auch online stattfinden kann.