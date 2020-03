Coronavirus und die Märkte Rendite deutscher Bundesanleihen steuert auf Rekordtief zu

Der Corona-Schock lässt die Sorge über Weltkonjunktur so stark steigen, dass die Rendite deutscher Bundesanleihen innerhalb von Tagen auf ein neues Allzeit-Tief fallen könnte. Europa, so die Befürchtung, könnte ein an Japan erinnerndes Szenario mit über lange Zeit niedrigen Werten bei Wirtschaftswachstum, Inflation und Bondrenditen drohen.