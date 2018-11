Cum-Ex-Geschäfte Staatsanwaltschaft durchsucht Blackrock in München

Die Staatsanwaltschaften München und Köln wollten sich nicht zur Sache äußern. Blackrock sitzt in München im ersten Stock eines modernen Büro- und Geschäftshauses am zentralen Lenbachplatz. Hinter den Glasscheiben im ersten Stock sah es am Nachmittag nach „business as usual“ aus. Auch die HypoVereinsbank ist Finanzkreisen zufolge durchsucht worden. Laut „Süddeutscher Zeitung“ gibt es allerdings keine neuen Vorwürfe gegen die HVB wegen Cum-Ex-Geschäften. Es sei lediglich darum gegangen, Material zu beschaffen, das andere Beschuldigte betrifft, schreibt das Blatt laut Vorabbericht.