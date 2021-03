Curevac, Trivago & Co. Sitz in Holland, Millionen aus den USA

Londons Finanzbranche leidet unter dem Brexit und die Niederländer nutzen ihre Chance. Indem sie Unternehmen anziehen, zum Beispiel. Gefragt ist ein Firmensitz in Amsterdam vor allem bei Wachstumsunternehmen, die an der US-Börse Nasdaq Investoren anwerben wollen. Letzter prominenter Fall war der von SAP-Gründer Dietmar Hopp finanzierte Impfstoffhersteller Curevac, an dem auch der Bund beteiligt ist. Firmen wie Curevac lassen ihr Geschäft in Deutschland, verlegen ihren Sitz formal in die Niederlande und lassen sich dann in den USA an der Börse listen.