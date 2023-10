Cyber-Devise: Kryptofirma Tether sperrt Konten wegen Kriegs-Verdacht

Wegen mutmaßlicher Beihilfe zur Finanzierung der Kämpfe in Israel und der Ukraine hat die Kryptowährungsfirma Tether 32 Konten eingefroren. In diesen Wallets, die mit „Terrorismus und Krieg“ in Verbindung gebracht würden, lägen Kryptowährungen im Volumen von gut 873.000 Dollar, teilte der Anbieter der gleichnamigen Internet-Devise am Dienstag mit.