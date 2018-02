Daimler im Fokus: Dax legt zum Wochenstart zu

Hauptgesprächsthema am Markt ist der Milliarden-Einstieg des chinesischen Autobauers Geely mit fast 10 Prozent bei Daimler, der am Freitagabend bekannt geworden war. „Wie immer in solchen Fällen geht es letztlich um Technologietransfer“, schrieb der Analyst Hans Bernecker. Geely-Chef Li Shufu wurde in China für den Schritt gefeiert.