Daimler im Fokus: Dax legt zum Wochenstart zu

Dank starker Börsen in Übersee hat sich der Dax am Montag zunächst bis an die Marke von 12.600 Punkten gewagt - danach verließen den deutschen Leitindex jedoch wieder die Kräfte. Gegen Mittag lag er nur noch mit 0,45 Prozent im Plus bei 12.540,36 Punkten. Nach dem Kursrutsch zum Monatsbeginn aus Sorge vor schnell steigenden Zinsen - und damit attraktiveren Anleihen- statt Aktienkäufen - blieben die Anleger auf Richtungssuche.