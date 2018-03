In den USA und Europa sind schon über 90 Prozent der Online-User in sozialen Netzwerken aktiv. In Lateinamerika sieht es ähnlich aus. Stark wachsen können soziale Netzwerke noch in China und Japan. Aber nicht jedes Netzwerk passt kulturell in diese Länder. Facebook zum Beispiel ist in China gesperrt, genauso wie Twitter.