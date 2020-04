Das krisenfeste Depot Alle reden über Gilead

Großer Gewinner im Depot war natürlich Gilead. Allerdings bröselten die Kursgewinne im Laufe des Handelstags merklich: Von 19,4 Prozent Kursgewinn zu Beginn waren am späten Nachmittag nur noch 7,8 Prozent übrig. Denn die guten Nachrichten haben einige Haken. So sind finale Studienergebnisse zum Einsatz von Remdesivir gegen Covid-19 in Chicago noch nicht veröffentlicht – nur die könnten aber wirklich darüber Aufschluss geben, wie gut das Medikament wirkt.



Zweitens fehlen in den Chicagoer Untersuchungen Vergleichsgruppen, die nur mit Placebo behandelt werden. Ein solcher Vergleich ist normalerweise nötig, um zu prüfen, ob tatsächlich das Medikament die Verbesserung bewirkt. Bei schweren Verläufen einer potenziell tödlichen Krankheit wie Covid-19 können solche Daten aber nicht erhoben werden. Das erschwert die Interpretation der Ergebnisse.