Das krisenfeste Depot An den Börsen beginnt die entscheidende Phase

Bis Dezember will Gilead eine Million Dosen herstellen. Ob sich das lohnt, ist jedoch unsicher. „Die Gesamtinvestitionen in Remdesivir im Jahr 2020 könnten erheblich sein, das Potenzial, die Investitionen in Zukunft wieder einzuspielen, hängt jedoch vom Verlauf der klinischen Studien und der regulatorischen Entscheidungen ab“, erklärte das Unternehmen. Die Aussichten zum Ertragspotenzial von Remdesivir also sind noch sehr vage. Das schafft Unsicherheit für die Aktie, aber auch Chancen. Sie bleibt im Depot.