Das krisenfeste Depot: An den Börsen wird es spannend

An eine solche Erholung schließt sich normalerweise eine zweite Abwärtsphase an, in der die Tiefpunkte des Bärenmarkts ausgelotet werden. 2008/2009 etwa gab der S&P 500 nach der Zwischenerholung noch einmal mehr als ein Viertel ab, bis er im März 2009 sein Tief erreichte. Dass es auch im Anschluss an die aktuelle Erholungsrally erneut zu so einer zweiten Abwärtsphase kommt, ist wahrscheinlich. Die große Frage ist, wie tief sie reichen wird. Im geimpften Corona-Depot stellen wir uns weiter darauf ein, dass die Tiefstände aus dem März im Jahresverlauf zumindest noch einmal getestet werden und halten an krisenresistenten Aktien fest.