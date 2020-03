Das krisenfeste Depot Anleger retten sich ins Wochenende

Setzt sich die Serie der schlechten Nachrichten in Sachen Corona am Wochenende fort, könnte auch Montag – wie in den vergangenen Wochen immer – ein ungemütlicher Tag an der Börse werden. Auf der anderen Seite tut sich dann womöglich auch wieder die eine oder andere Möglichkeit auf. Wir halten dafür den Kassenbestand im Corona-festen Depot konstant und fassen heute keine neue Aktie an. Das Depot schlug sich am schwachen Freitagshandel mit einem Mini-Minus von 0,15 Prozent ordentlich und knöpfte dem MSCI World (-2,9 Prozent) einige Prozentpunkte Rendite ab.