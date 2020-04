DAS KRISENFESTE DEPOT Das Comeback der Börsen

Ablesen lässt sich das aktuell etwa an den Handelsumsatzzahlen der Deutschen Börse. Die Frankfurter meldeten in dieser Woche für März, als die Aktienmärkte kräftig einbrachen, ein dreimal höheres Handelsvolumen als im gleichen Monat des Vorjahres. Auch Wertpapierhandelsbanken, die selbst Aktien und Anleihen handeln, verzeichnen derzeit dank der starken Bewegungen an der Börse hervorragende Geschäfte. So gesehen war Freitag ein schlechter Tag für die Börsen: Denn das ganz rege Treiben an den Märkten ebbt weiter ab. So lag das gehandelte Volumen an Dax-Aktien am Freitag so tief wie seit Wochen nicht mehr.