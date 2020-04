Das krisenfeste Depot Gilead hilft dem Markt – und dem Coronadepot

Dass am „FT“-Bericht wenig dran ist, zeigen nun auch neue Studienergebnisse. Laut Gilead seien aus einer Studie des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) zu seinem antiviralen Arzneimittels Remdesivir zur Behandlung von Covid-19 positive Daten zur Wirksamkeit hervorgegangen. Gilead werde zu gegebener Zeit zusätzliche Daten zu seinen eigenen Studien veröffentlichen. In einer Mitteilung dazu heißt es: „Diese Studie wird Informationen darüber liefern, ob eine kürzere Therapiedauer von fünf Tagen eine ähnliche Wirksamkeit und Sicherheit haben kann wie der in die NIAID-Studie und andere laufende Studien.“ Gilead erwartet Ende Mai Daten aus einer zweiten Studie zur Bewertung der fünf- und zehntägigen Dosierungsdauer von Remdesivir bei Patienten mit mittelschwerer Covid-19-Erkrankung. Wie der Markt sind wir vorsichtig optimistisch und halten an unserem Engagement fest.