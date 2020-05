Das krisenfeste Depot Ist diesmal an der Börse wirklich alles anders?

Genau das aber ist im Moment der Fall: Bei corona-bedingt stark fallenden Gewinnen bedeuten schon stagnierende Kurse deutlich höhere Bewertungen, Aktien werden also derzeit schnell viel teurer. Nun könnte es zwar sein, dass der Trend dreht und Aktien dauerhaft teuer bleiben. „Diesmal ist alles anders“ allerdings kann an der Börse schnell zu einer teuren Überzeugung werden. Wir bleiben deshalb im Depot vorsichtig und bauen in dieser Woche weiter Positionen ab. Dass die Aussichten nach wie vor trüb sind, lässt sich auch am Anleihe- oder Goldmarkt ablesen. Stünde ein echter wirtschaftlicher Aufschwung bevor, müssten steigende Renditen und fallende Goldpreise davon künden. Zu sehen ist davon nichts.