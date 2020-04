Das krisenfeste Depot Macht’s wie Warren!

Trotz der steigenden Kurse bleibt die Großwetterlage an den Börsen nach wie vor negativ. Ein Ende der Corona-Pandemie ist weiterhin unabsehbar. In diesem Szenario wäre es kontraproduktiv, aus Angst, etwas zu verpassen, steigenden Kursen hinterherzulaufen. Im Depot halten wir daher weiterhin Bares vor und bauen gegebenenfalls im Laufe der Woche gar durch Verkäufe in steigende Kurse hinein weiter Bargeld auf – um es, ganz wie Warren Buffett, im richtigen Moment zu haben. So schlugen sich die Depotwerte am Montag: