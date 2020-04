Insgesamt ist die Stimmung an den Märkten derzeit bemerkenswert gut. Neben Aktien steigen auch Anleihen und Gold. Das Edelmetall markierte in Euro am Dienstag mit mehr als 50 Euro je Gramm gar einen neuen Höchststand. Und auch die Anleihen von Schuldnern schlechter Bonität („Junk-Bonds“) haben ihre drastischen Verluste vom März fast wieder wettgemacht. Die Medizin der Notenbanken, die die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft mit gewaltigen Mengen neuen Geldes eindämmen wollen, wirkt – zumindest an der Börse.