Das nächste Netflix?: Was Sie zum Börsengang von Spotify wissen müssen

Der Musikmarkt war eigentlich seit 1999 permanent im Abwärtsstrudel. Erst seit 2015 brachte der Pionier Spotify eine Wende, als immer mehr Nutzer begannen, einen Streamingdienst zu abonnieren statt CDs zu kaufen. Der Streamingdienst könnte für Musik das werden, was Netflix für Video geworden ist. Die Aktienperformance von Netflix ist, inklusive dramatischer Kursschwankungen, atemberaubend, und da will Spotify auch hin. Doch deshalb muss jedoch, wie bei Netflix, zunächst immer mehr in Lizenzen und Marketing investiert werden. Nur so lässt sich Apple in Schach halten - vielleicht. Sony Music ist das einzige große Musiklabel, das noch über fünf Prozent in dem Unternehmen hält.