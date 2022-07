Databricks-CEO „Google ist unser Vorbild“

WirtschaftsWoche: Herr Ghodsi, die Tech-Branche geht durch schwere Zeiten. Viele Unternehmen entlassen Leute oder stellen keine mehr ein. Wie sieht es bei Databricks aus?

Ali Ghodsi: Wir heuern Leute an, in diesem Jahr wahrscheinlich rund 2500 neue Mitarbeiter. Wir haben derzeit etwa 3500 Mitarbeiter weltweit, vergrößern uns also erheblich. Auch in Europa. Beispielsweise in Berlin, wo wir ein Forschungszentrum aufbauen. Wir sehen die gegenwärtige Marktlage als Chance, gute Leute anzuwerben.