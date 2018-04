Facebook-Aktie steigt nach Zuckerbergs Aussage vor US-Kongress

Die Aussage des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress hat der Facebook-Aktie gut getan. Nach der Aussage stieg sie im Verlauf des Tages um 4,5 Prozent auf 165,04 Dollar - dem größten Prozentzuwachs in fast zwei Jahren. Seit Bekanntwerden des Skandals im vergangenen Monat liegt der Aktienpreis noch rund elf Prozent niedriger als zuvor. Hintergrund sind Befürchtungen, dass das soziale Netzwerk künftig strengeren Richtlinien ausgesetzt werden könnte. Die Aktie verbesserte sich auch, weil sich die Stimmung an der gesamten Wall Street am Dienstag aufhellte. Grund waren Anzeichen, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China sich etwas entspannen könnte. Zuckerberg musste vor den US-Senatoren Rede und Antwort stehen, weil die Analysefirma Cambridge Analytica mutmaßlich Daten von mehr als 80 Millionen Facebook-Nutzern zur Beeinflussung der US-Präsidentschaftswahl 2016 abgriff. Auch am (heutigen) Mittwoch muss Zuckerberg sich einer Befragung stellen, dieses Mal durch Abgeordnete des Repräsentantenhauses.