Dauerkrise bei Disney Disney-Aktie: Zauberland ist abgebrannt

Bob Iger soll es richten. Der langjährige Disney-Chef kehrt zurück an die Spitze von Walt Disney – mit sofortiger Wirkung, befristet für zwei Jahre. Iger hatte sich im Februar 2020, gerade noch rechtzeitig vor dem Ausbruch der Pandemie, vom Unterhaltungs- und Medienriesen verabschiedet. In seiner 15-jährigen Amtszeit hatte sich Iger nicht gescheut, umwälzende Entscheidungen zu treffen. Er baute Disney um zu einem Medienkonglomerat, etwa durch Zukäufe von Pixar, Marvel Entertainment, Lucasfilm und 21st Century Fox. Ende 2019, also kurz vor seinem Abschied, brachte er noch die Streaming-Plattform Disney+ an den Start.