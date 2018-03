Dax 22.03.: Dax dürfte niedriger starten

Unter den Einzelwerten erwarten die Anleger am Donnerstag einige Quartalszahlen. Aus der ersten Börsenereihe veröffentlichet Heidelbergcement gleich am Morgen die Zahlen für das vierte Quartal. Der Baustoffkonzern will im laufenden Jahr seinen Gewinn deutlich steigern: Der Jahresüberschuss soll erneut zweistellig wachsen, erklärte der Dax-Konzern am Donnerstag.