Dax 6. März: Dax dürfte seinen Erholungskurs am Dienstag fortsetzen

FrankfurtDer Dax dürfte seinen Erholungskurs laut Börsianern am Dienstag fortsetzen. Am Montag hatte er 1,5 Prozent auf 12.090 Punkte gewonnen und damit einen Teil der Verluste vom Freitag wettgemacht. Zuletzt waren die Anleger aus Angst vor einem Handelskrieg mit den USA in Deckung gegangen.