Dax aktuell: Banken sehen Dax zum Wochenstart kaum verändert

Banken und Brokerhäuser sehen den Dax am Montag kaum verändert. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der deutsche Leitindex am Montagmorgen bei 11.935 Punkten. Am Freitag hatte die Furcht vor einem weltweiten Handelskrieg den Dax in die Knie gezwungen: Er war erstmals seit August 2017 unter die 12.000-Punkte-Marke gefallen und hatte 2,3 Prozent schwächer bei 11.914 Punkten geschlossen.