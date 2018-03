Dax aktuell: Cohn-Rücktritt schürt Sorgen vor Handelskrieg – Dax unter 12.000 Punkten erwartet

In Asien hatten die Märkte prompt auf Cohns Rücktritt reagiert: Der japanische Aktienindex Nikkei gab um 0,8 Prozent nach, der Hongkonger Index Hang Seng lag zeitweise um mehr als ein Prozent im Minus. Parallel legen Yen und Euro gegenüber dem Dollar zu: Japans Währung wertet um fast ein halbes Prozent auf, der Euro lag am Mittwochmorgen 0,2 Prozent im Plus.