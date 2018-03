Dax aktuell: Dax-Anleger sind weiter in Kauflaune

Die wichtigsten Termine heute: Metro zieht eine Bilanz des Weihnachtsquartals. Der Handelskonzern gibt am Morgen Einblick in die Zahlen des abgelaufenen Quartals. Und die Schweizer Bank Vontobel legt ihr Ergebnis für das Geschäftsjahr 2017 vor. Am frühen Nachmittag deutscher Zeit legt die Sportmarke Under Armour ihre Jahres- und Quartalszahlen vor. Der an der Londoner Börse notierte Touristikkonzern Tui hält am Vormittag in Hannover seine Hauptversammlung ab. Daimler-Chef Dieter Zetsche steht zur Wahl in den Aufsichtsrat. Zudem will der Buwog-Vorstand voraussichtlich eine Stellungnahme zum Vonovia-Übernahmeangebot veröffentlichen. Und eine Instone endet die Zeichnungsfrist.