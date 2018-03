Dax aktuell: Dax dürfte sich vor Zinsentscheid der Fed kaum bewegen

Beim Fed-Entscheid gilt eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte als so gut wie sicher. Dennoch geht vom ersten Presseauftritt des neuen Fed-Chefs Jerome Powell Unsicherheit aus. Einige Börsianer fürchten, er könnte mehr Zinserhöhungen als bislang eingeplant in Aussicht stellen. Die Zinsentscheidung wird am Abend nach Handelsschluss in Europa gegen 19 Uhr MEZ bekanntgegeben. Die Pressekonferenz Powells beginnt im Anschluss.